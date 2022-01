0194 - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Dasing - Am gestrigen Dienstag um 19:32 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung der Aichacher Str. / Messerschmittstraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 29-jährige Unfallverursacher befuhr dabei die Messerschmittstraße und wollte über die Aichacher Str. in die Waldstraße fahren. Hier übersah er den 27-jährigen Geschädigten, welcher zeitgleich auf der AIC 10 in Fahrtrichtung der Autobahnauffahrt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW, wodurch der 27-jährige nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen dortigen Zaun beschädigte. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro, an dem des Geschädigten von 10.000 Euro. Bei der Beschädigung des Zaunes wurde von 100 Euro an Schaden ausgegangen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest des 27-jährigen Geschädigten ergab einen Wert von 0,50 Promille. Eine entsprechende Blutentnahme wurde angeordnet. Er muss sich nun aufgrund von Trunkenheit im Verkehr verantworten.

0195 - Lkw-Fahrer geraten aneinander

Gersthofen - Auf einem Speditionsgelände im westlichen Industriegebiet gerieten gestern gegen 07.50 Uhr zwei Lkw-Fahrer in Streit. Ein 28-jähriger und ein 35-jähriger Fahrer stritten sich, wer zuerst mit seinem Lkw an die Laderampe fahren darf. Die Meinungsverschiedenheit artete in einer Schlägerei aus. Der 28-Jährige klagte über Schmerzen am Nasenbein und trug Schürfwunden am Schienbein davon. Der 35-Jährige hatte eine Beule an der Stirn. Beide wurden ambulant versorgt. Sie erwartet jeweils eine Anzeige wegen gegenseitiger Körperverletzung.

0196 - Versuchter Ladendiebstahl - Täter von Kundin gestellt

Dinkelscherben - Am gestrigen Dienstag um 11.00 Uhr verließ ein 22-jähriger Mann einen Supermarkt an der Augsburger Straße in Dinkelscherben über den Eingang mit einem voll beladenen Einkaufswagen. Als er von einem Zeugen angesprochen wurde, flüchtete er sofort. Er konnte aber von einer 58-jährigen Zeugin verfolgt werden. Die eintreffende Streife nahm ihn vorläufig fest. Der Ladendieb hatte Waren im Wert von 708 Euro in den Wagen geladen. Es erfolgt eine Anzeigenerstattung wegen Ladendiebstahl.