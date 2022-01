IRSCHENBERG, LKR. MIESBACH. Am Mittwochvormittag, 26. Januar 2022, kam es in Irschenberg zu einem folgenschweren Zusammenstoß von zwei Pkw. Ein 5 Jahre altes Kind wurde lebensgefährlich verletzt und erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Polizeiinspektion Miesbach übernahm die Unfallaufnahme und rekonstruiert jetzt den genauen Unfallhergang.

Am Mittwochvormittag kam es gegen 09.00 Uhr in der Anzinger Straße in Irschenberg zu einem schweren Verkehrsunfall mit tragischen Folgen. Eine Frau (32) aus Irschenberg fuhr mit ihrem Pkw VW auf der Anzinger Straße und wollte in Richtung Kreissparkasse fahren. Zur selben Zeit fuhr eine ebenfalls 32 Jahre Frau alte Frau aus der selben Gemeinde mit ihrem Pkw VW auf der Anzinger Straße in der Gegenrichtung und wollte dem Straßenverlauf folgen.

Beim Abbiegevorgang kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal. Im Auto der mutmaßlichen Unfallverursacherin saß ihre 5-jährige Tochter auf dem Beifahrersitz. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Klinikum. Dort verstarb das Mädchen leider. Die beiden Pkw-Fahrerinnen blieben unverletzt.

Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde von den aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Miesbach ein Sachverständiger hinzugezogen. Er unterstützt die Polizei bei der Unfallrekonstruktion durch die Erstellung von Gutachten. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden dazu von der Polizei sichergestellt und abgeschleppt.

An der Unfallstelle befand sich ein Großaufgebot von Rettungskräften und der Feuerwehr Irschenberg sowie der Polizeiinspektion Miesbach.