GÜNZBURG. Am Dienstagabend kurz vor 22:00 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West ein Verkehrsunfall in der Ulmer Straße in Günzburg mitgeteilt, bei dem der Fahrer ums Leben kam.

Nach momentanem Ermittlungsstand kam der 40-jährige Pkw-Fahrer aus Richtung Leipheim kommend auf Höhe des Ortsschildes Günzburg aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen alten Brückenpfeiler aus Beton. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters zur Klärung des Unfallhergangs an. In die Rettungs-, Bergungs- und Absicherungsmaßnahmen waren die Feuerwehren Günzburg und Leipheim, sowie der Rettungsdienst des BRK eingebunden. Die Ortsverbindungsstraße Leipheim - Günzburg war für vier Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000,- Euro.

