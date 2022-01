MÖTZING, LKRS. REGENSBURG. Am Wochenende versuchten drei Männer Kupferkabel zu stehlen. Sie sind nun in Haft.

Am Sonntag, den 23. Januar 2022 gegen 01.45 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich mehrere Personen unberechtigt auf dem Grundstück des Kiesweihers in Mötzing aufhalten. Bereits eine Woche zuvor kam es dort zu einem Diebstahl von Kupfer. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei konnte zunächst ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt werden. Als der 21-jährige Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen wurde, konnte bei ihm Einbruchswerkzeug aufgefunden werden. Hierbei ergaben sich auch Anhaltspunkte auf weitere Personen. Bei einer anschließenden Absuche des Geländes der Kiesgrube konnten zwei weitere Männer im Alter von 24 und 36 Jahren entdeckt werden. Da auch diesen Sonntag wieder Kupferkabel abgeschnitten wurden, sind alle drei Männer wegen versuchten schweren Bandendiebstahls vorläufig festgenommen worden. Die Beschuldigten waren teilweise geständig. Die zuständige Staatsanwaltschaft Regensburg stellte Haftantrag gegen die drei Herren beim Amtsgericht Regensburg. Der zuständige Ermittlungsrichter hat antragsgemäß Haftbefehl gegen alle drei Beschuldigte erlassen. Im Anschluss wurden sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen