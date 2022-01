WERNBERG-KÖBLITZ, LKRS. SCHWANDORF. Ein Mann wurde aufgrund Haftbefehls festgenommen. Er ist nun in einer JVA.

Im Laufe des vergangenen Freitags, den 21. Januar 2022, konnten Polizeikräfte einen 32-Jährigen aus dem Raum Weiden i.d.OPf. an einer Rastanlage bei Wernberg-Köblitz festnehmen. Zuvor erwirkte die Staatsanwaltschaft Amberg gegen den jungen Mann einen Haftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. In der Folge wurde er zur Festnahme ausgeschrieben. Unter Zuhilfenahme von Spezialkräften konnte schließlich sein Aufenthaltsort bestimmt und er festgenommen werden. Der Mann wurde beim zuständigen Amtsgericht Schwandorf vorgeführt. Dort hat man ihm den bestehenden Haftbefehl eröffnet. Im Anschluss wurde er in eine JVA gebracht.

Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Amberg geführt.