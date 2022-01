0181 - Flüchtender Dieb leistet Widerstand

Innenstadt - Am Montag (24.01.2022) um 19:00 Uhr entwendete ein 38-jähriger Mann mehrere Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Heinrich-von-Buz-Straße. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Eine Streifenbesatzung konnte den Täter nach kurzer Zeit in der näheren Umgebung stellen. Bei der anschließenden Kontrolle versuchte der Mann erneut zu flüchten und leistete erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Da der 38-Jährige sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach Ende der Anzeigenaufnahme ins BKH Augsburg eingewiesen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Durch den Einsatz wurde ein Beamter leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

0182 - Alarm stellt sich als Fehlalarm heraus

Innenstadt - Am Montag (24.01.2022) gegen 16:00 Uhr wurde der Polizei ein Bedrohungsalarm in einer weiterführenden Schule in der Frauentorstraße mitgeteilt. Aus diesem Grund begaben sich mehrere Streifen zur Schule. In enger Absprache mit der Schulleitung verließen die Schüler umgehend das Gebäude. Anschließend durchsuchten Einsatzkräfte das Gebäude. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden. Der Alarm wurde offenbar aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst. Anschließend konnten die Schüler wieder zurück in ihre Klassenzimmer kehren. Aufgrund des Einsatzes kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen im nahen Umfeld der Schule.

0183 – Erneut Fahrzeug aufgebrochen

Oberhausen – Am Sonntag (23.01.2022) zwischen 16.00 und 17.00 Uhr, wurde an einem in der Dinglerstraße (Höhe Hausnummer 6) geparkten schwarzen BMW X1 die Beifahrerscheibe eingeschlagen und anschließend ein darin befindlicher Geldbeutel mit Bargeld und Ausweispapieren entwendet. Der Beutewert beläuft sich auf rund 100 Euro, der angerichtete Sachschaden auf etwa 800 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

0184 – Unfallflüchtiger ermittelt

Lechhausen – Am gestrigen Montag (24.01.2022) gegen 21.30 Uhr meldeten sich Zeugen, die in der Derchinger Straße / Königsberger Straße mitbekommen hatten, wie ein VW Caddy-Fahrer ein Verkehrsschild umgefahren hatte und anschließend Unfallflucht beging, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. An der Unfallstelle konnten mehrere hinterlassene Fahrzeugteile sichergestellt werden. Zudem konnten die Zeugen den aufnehmenden Beamten noch ein Teilkennzeichen mitteilen. Im Rahmen einer Fahndung konnte das Unfallfahrzeug kurze Zeit darauf in der Klausstraße festgestellt werden. Der Fahrzeughalter wurde daraufhin an der Wohnanschrift aufgesucht und angetroffen. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert, was ein anschließender Alkoholtest mit über 1,8 Promille dann auch bestätigte. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins waren die Folge. Der 44-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort angezeigt.

0185 – Hochwertiges E-Bike entwendet

Lechhausen – Gestern (24.01.2022), mutmaßlich zwischen 23.00 und Mitternacht, wurde ein auf der Terrasse eines Anwesens in der Steineren Furt (Höhe der einstelligen Hausnummern) abgestelltes graues E-Bike (Trekking-Herrenbike der Marke Cube / Pedelec) im Wert von rund 3.000 Euro entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss versperrt, das der unbekannte Täter aufgezwickt hatte.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

0186 – Vandalismus in Schule

Kriegshaber – Über das vergangene Wochenende von Freitag (21.01.2022), 18.00 Uhr bis Montag (24.01.2022), 06.00 Uhr drangen vermutlich mehrere Unbekannte in die Räumlichkeiten der Volksschule Centerville Süd in der Columbusstraße ein. Hierzu schlugen sie an drei Fenstern und einer Türe das Glas zum Teil so weit heraus, dass sie sich durchzwängen konnten. Im Inneren versprühten sie dann den Inhalt von mutmaßlich fünf Feuerlöschern. Entwendet wurde offenbar nichts. Der von den Vandalen angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen, was für den Sachaufwandsträger nun zusätzliche Kosten bedeutet, sollten die Verursacher nicht ermittelt werden.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.