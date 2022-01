SCHONUNGEN, OT LÖFFELSTERZ, LKR. SCHWEINFURT. Nach der Festnahme eines 24-Jährigen, der unter dem dringenden Tatverdacht steht, am 10.Januar eine Frau schwer verletzt zu haben, sucht die SOKO Klingel weiterhin nach Zeugen.

Wie bereits berichtet, ging am 10. Januar gegen 18:20 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über eine schwer verletzte Frau in einem Wohnhaus im Ortsgebiet ein. Mehrere Streifen der Schweinfurter Polizei begaben sich daraufhin umgehend zur Einsatzörtlichkeit.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch am Abend ihre Arbeit aufgenommen und in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt die Sonderkommission (SOKO) „Klingel“ gegründet. Im Rahmen der intensiven Ermittlungen gelang der SOKO am Dienstag, 18. Januar 2022, die Festnahme eines 24-jährigen Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sind mit der Festnahme des Mannes noch nicht abgeschlossen und werden, insbesondere um den genauen Tathergang und die Hintergründe der Tat zu klären, weitergeführt.

Daher wendet sich die Kripo Schweinfurt mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:



· Wer hat am 10.01.2022 in der Zeit von 15:00 - 22:00 Uhr zwischen Löffelsterz und Schweinfurt einen Anhalter mitgenommen?

· Wem ist zwischen beiden Ortschaften ein Fußgänger aufgefallen, der unter Umständen versucht hat Fahrzeuge anzuhalten?

· Wer hat im relevanten Zeitraum Personen zwischen den beiden Orten mitgenommen?



Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Kripo Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.