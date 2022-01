111. Raubdelikt; zwei Täter flüchtig – Maxvorstadt

Am Montag, 24.01.2022, gegen 00:00 Uhr, ging ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München auf dem Königsplatz in Richtung Hauptbahnhof. Er wurde hier unvermittelt von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen und zu Boden gebracht. Einer der beiden Täter hielt ihn fest, während der andere ihm sein Mobiltelefon und seinen Geldbeutel aus der Hose entnahm.

In der Folge flüchten die beiden Täter von der Tatörtlichkeit. Nach Angaben des 19-Jährigen verfolgte er die beiden Täter noch kurz zu Fuß, verlor diese jedoch dann aus den Augen. In den Abendstunden des darauffolgenden Tages erstattete er Anzeige bei einer Polizeiinspektion.

Die Ermittlungen zu diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle lange zum Zopf gebundene Haare, nordländisches Erscheinungsbild, schlanke Statur; bekleidet mit grauer hüftlanger Jacke aus "Glitzerstoff", dunkler Hose, weißer FFP2-Maske

Täter 2:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 165 cm groß, kräftige Statur, nordafrikanisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Rasta-Haare; bekleidet mit schwarzer Jacke, blauer Jeans, schwarzer Schal im Gesicht, sprach vermutlich Eritreisch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Königsplatzes Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

112. Zimmerbrand; zwei Personen verletzt – Neuperlach

Am Montag, 24.01.2022, gegen 09:00 Uhr, wurde die Polizei über den Notruf 110 über einen Zimmerbrand in der Bunsenstraße informiert.

Die Einsatzkräfte konnten einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses feststellen, welcher durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden konnte. Eine über 80-Jährige konnte bewusstlos aus ihrer verrauchten Wohnung gerettet werden. Sie wurde in ein Krankenhaus zur medizinischen Behandlung gebracht.

Nach aktuellem Kenntnisstand erlitt sie eine schwere Rauchgasvergiftung. Ein weiterer Nachbar, der den giftigen Gasen ausgesetzt war, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde zur Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Brandherd im Bereich der Küche liegt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

113. Einbruch in Kindergarten – Haidhausen

Am Montag, 24.01.2022, informierte eine Angestellte eines Kindergartens den Polizeinotruf 110 über einen zurückliegenden Einbruch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen im Tatzeitraum Samstag, 22.01.2022, 12:00 Uhr bis Montag, 24.01.2022, 07:15 Uhr, der oder die unbekannten Täter auf unbekannte Weise in den Kindergarten ein.

Dort öffneten sie in einem Büro gewaltsam einen Schrank und entwendeten daraus Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Metzstraße/Sedanstraße/Pariser Platz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

114. Vollendeter Trickbetrug – Berg am Laim

Am Montag, 24.01.2022, gegen 12:00 Uhr, befand sich ein über 80-jähriger Münchner in der Kreillerstraße Ecke Virgilstraße, als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen wurde.

Dieser Mann verwickelte den über 80-Jährigen in ein Gespräch und behauptete ein ehemaliger Arbeitskollege zu sein.

Im weiteren Verlauf des Gespräches gab der unbekannte Mann an, dringend Geld zu benötigen. Deshalb bot er dem über 80-Jährigen angeblich hochwertige Lederwaren an. Der ältere Herr ging darauf ein und fuhr mit dem unbekannten Mann zu einer Bank, wo er mehrere tausend Euro abhob und dieses Geld anschließend in seiner Wohnung übergab.

Der unbekannte Täter ließ als Gegenleistung mehrere Lederjacken und Taschen zurück.

Erst mehrere Stunden später bemerkte der über 80-Jährige, dass es sich bei den Ledersachen um minderwertige Ware handelte und er das Opfer eines Betrügers geworden war. Aus diesem Grund informierte er die Polizei.

Das Kommissariat 65 (Trickbetrug) führt die weiteren Ermittlungen zum Fall.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 60 - 65 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, west/nordeuropäisches Erscheinungsbild, italienischer Dialekt, längliche Haare, hatte eine Prothese am linken Bein und war deswegen eingeschränkt beim Gehen und führte mehrere Lederwaren mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in dem Bereich Kreillerstraße/Virgilstraße/ Hansjakobstraße/Baumkirchner Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

115. Mehrere Einbruchsdiebstähle geklärt – Stadtgebiet München

Im Zeitraum Mittwoch, 09.06.2021 bis Donnerstag, 11.11.2021, kam es in verschiedenen Krankenhäusern zu mehreren Einbruchsdiebstählen, bei denen Automaten aufgebrochen wurden.

Umfangreich Ermittlungen und Spurensicherungsmaßnahmen an den Tatörtlichkeiten führten zu einem 46-jährigen deutschen Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz.

Im Rahmen weitergehender Recherchen wurde bekannt, dass auch bei weiteren Dienststellen der Münchner Kriminalpolizei Ermittlungen wegen weiterer Delikte gegen den Tatverdächtigen geführt werden.

Aufgrund der hohen Anzahl an Fällen wurde frühzeitig Kontakt zur Staatsanwaltschaft aufgenommen, so dass am Mittwoch, 10.11.2021 ein Haftbefehl erwirkt werden konnte. Dieser bezog sich zunächst auf neun Straftaten.

Nur einen Tag später erkannte die Geschädigte eines Pkw-Diebstahls den ihr unbekannten Täter wieder und meldete sich deshalb beim Polizeinotruf 110. Sofort eingesetzte Beamte einer Polizeiinspektion konnten den 46-Jährigen antreffen und verhaften. Seitdem befindet sich dieser in Untersuchungshaft.

Durch weitere umfangreiche Ermittlungen konnten ihm im Anschluss insgesamt bisher 19 Einbruchs- und Eigentumsdelikte zugewiesen werden, die der 46-Jährige in verschiedenen Krankenhäusern in den Stadtteilen Pasing, Nymphenburg, Bogenhausen und Harlaching beging. Dabei entwendete er im überwiegenden Teil der Fälle Bargeld aus Geldwechselautomaten, Geldkassetten oder Münz-, Wasch- und Kaffeeautomaten.

Des Weiteren konnten ihm Einbruchsdiebstähle in einer Gaststätte in Haidhausen, in Geschäften in Nymphenburg und einem Theater im Landkreis München nachgewiesen werden. Außerdem wurden ihm Taten von Einbrüchen in Sakristeien in Großhadern und Schwabing, ein Kellereinbruch in der Maxvorstadt und ein Diebstahl eines Kfz in Schwabing zugeordnet.

Die Ermittlungen zu den Fällen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).