STARNBERG In der Starnberger Innenstadt trafen sich heute Abend erneut zahlreiche Menschen zu einer nicht angemeldeten Versammlung, um ihre Meinung in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zum Ausdruck zu bringen.

Mit einer angemessenen Anzahl an Einsatzkräften begleitete die Polizeiinspektion Starnberg die rund 220 Personen, die sich gegen 18:00 Uhr am Kirchplatz versammelt hatten und sich anschließend in einem Aufzug durch die Innenstadt bewegten. Nach Aufforderung der Polizei stellte sich ein 49-Jähriger als Versammlungsleiter zur Verfügung, der fortan in ständigem, engem Austausch mit der Einsatzleitung stand. Die Teilnehmenden wurden durch die Polizei mehrmals daran erinnert, die geltenden Abstandsregeln zu beachten. Ordnungswidrige Verstöße konnten jedoch nicht festgestellt werden. Gegen 19:30 Uhr erklärte der Versammlungsleiter diese für beendet, woraufhin sich die Personengruppe Stück für Stück auflöste.