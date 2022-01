DIEßEN AM AMMERSEE, LKR. LANDSBERG AM LECH Im Stadtgebiet Dießen fand heute Abend in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr eine Versammlung im Zusammenhang mit dem Pandemiegeschehen statt. In der Spitze trafen sich rund 50 Personen auf dem Untermüllerplatz. Diese Veranstaltung war im Vorfeld bei der Versammlungsbehörde (Landratsamt Landsberg) ordnungsgemäß angemeldet worden und verlief ohne Zwischenfälle.

Lediglich zur Sicherung des Straßenverkehrs mussten vereinzelt Maßnahmen getroffen werden.

Aufgrund einer durch das Landratsamt Landsberg am Lech erlassenen Allgemeinverfügung waren für den heutigen Tag unangemeldete Versammlungen in einem festgeschriebenen Bereich in Dießen untersagt. Ein sogenannter „Montagsspaziergang“ fand nicht statt.