WÜRZBURG / LINDLEINSMÜHLE. Am späten Samstagabend hat ein Unbekannter offenbar versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Als ein Bewohner auf sich aufmerksam machte, ergriff der Täter die Flucht. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.



Der Einbruchsversuch hatte sich am Samstagabend, gegen 22.15 Uhr, in der Frankenstraße ereignet. Zu diesem Zeitpunkt war ein Bewohner auf den Einbrecher aufmerksam geworden, der sich an einem Fenster der Doppelhaushälfte zu schaffen machte. Als der Zeuge sich bemerkbar machte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Würzburger Polizei verliefen ergebnislos.



Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Kräftige Statur

Trug Sneakers mit Logo „HH“

Führte Brecheisen mit sich

Wer am Samstagabend in der Frankenstraße eine verdächtige Person beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.