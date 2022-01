BURGLENGENFELD. Am Samstagmorgen wurde eine junge Frau in hilflosem Zustand vor der Haustür einer Freundin abgelegt. Bei den anschließenden Ermittlungen konnte ein Rauschgifthändler festgenommen werden.

Am Samstag, den 22. Januar 2022 wurden gegen 05.30 Uhr Rettungskräfte alarmiert, weil eine 28-jährige Frau, ohne sichtbare äußerliche Verletzungen, vor einem Gebäude in der Friedenstraße aufgefunden wurde. Wie im Nachgang festgestellt werden konnte, hatte ein Bekannter die junge Dame zu dieser Uhrzeit zu dem Anwesen gebracht, bei einer dort wohnenden Freundin der Frau mehrfach geklingelt und sich danach entfernt. Die Freundin alarmierte aufgrund des Zustands der jungen Dame sofort den Rettungsdienst, welcher sie in ein Krankenhaus verbrachte. Bei den Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich die Dame in einem lebensbedrohlichen Zustand befindet und ein Ableben nach momentanen Erkenntnissen nicht auszuschließen ist. Aufgrund der sofort eingeleiteten Ermittlungen wurden die Personalien des Bekannten, welcher die Frau zu dem Anwesen brachte, bekannt. Bei dem 37-Jährigen wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg und dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg eine Wohnungsdurchsuchung veranlasst. Im Rahmen der Durchsuchung konnte eine Marihuana-Aufzuchtanlage, sowie Marihuana, Amphetamin und Metamphetamin aufgefunden werden. Der Mann wurde daraufhin von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Amberg stellte Haftantrag gegen ihn. Dieser wurde vom Amtsgericht Amberg bestätigt und er wurde in eine JVA überstellt. Der Mann muss sich nun wegen mehreren Delikten gegen das Betäubungsmittelgesetz -unter anderem wegen Rauschgifthandel- verantworten. Inwiefern weitere Straftaten im Raum stehen, ist Teil der Ermittlungen, welche von der zuständigen Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen wurden.