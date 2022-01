WASSERBURG AM INN, LKR. ROSENHEIM. Einen 18-jährigen Rauschgifthändler konnte die Kripo Rosenheim vergangenen Freitag, 21.01.2022, auf frischer Tat in Wasserburg am Inn zunächst vorläufig festnehmen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Erkenntnisse der Polizeiinspektion Wasserburg brachten vergangene Woche die Drogenfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim auf die Spur eines 18-jährigen Wasserburgers, der in jüngerer Vergangenheit offensichtlich in mehrere Rauschgiftgeschäfte verwickelt war. In Zusammenarbeit von Kripo Rosenheim, Polizeiinspektion Wasserburg und der Zivilen Einsatzgruppe Rosenheim konnte der junge Mann schließlich am vergangenen Freitagnachmittag in Wasserburg auf frischer Tat bei der Übergabe von ungefähr 150 Gramm Marihuana und 50 Gramm Haschisch festgenommen werden.

Im Rahmen der fortgeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen durchsuchten die Fahnder auch die Wohnung des Mannes. Hierbei fanden sie weitere 125 Gramm Haschisch und 300 Gramm Marihuana, welches offensichtlich für den künftigen Verkauf vorgesehen war. Neben szenetypischen Utensilien stieß die Kripo auch auf fünf Blanko-Impfpässe und zwei Impf-Chargenaufkleber. Die Echtheit und ein mögliches strafbares Motiv sind nun ebenfalls Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Ermittlungsrichter am vergangenen Samstag die Untersuchungshaft gegen den dringend tatverdächtigen Wasserburger. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.