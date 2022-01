110. Tötungsdelikt; 1 Tatverdächtiger festgenommen – Obermenzing

-siehe Medieninformation vom 13.01.2022, Nummer 63

Wie bereits berichtet, wurde am Montag, 10.01.2022, gegen 15:15 Uhr, das Auffinden einer leblosen Person in einer Wohnung in Obermenzing mitgeteilt. Rettungsdienst und Notarzt konnten im Anschluss nur noch den Tod der 72-jährigen Wohnungsinhaberin feststellen. Aufgrund entsprechend festgestellter Verletzungen ergaben sich konkrete Hinweise auf ein Tötungsdelikt, so dass die Mordkommission des Polizeipräsidiums München die Ermittlungen übernahm. Todesursache bei der 72-Jährigen war die Beibringung von stumpfer und spitzer Gewalt.

Aufgrund der umfangreichen akribischen und intensiven Ermittlungen des Kommissariats 11 ergab sich ein konkreter Tatverdacht gegen einen 33-jährigen Syrer, der im südlichen Landkreis München wohnhaft ist. Gegen diesen wurde daraufhin durch das Amtsgericht München auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Der 33-Jährige konnte daraufhin am Nachmittag des Sonntags, 23.01.2022 durch die Mordkommission in München festgenommen werden.

Der 33-Jährige wurde heute der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die entschied, dass er in Haft bleibt. Bislang hat sich der Tatverdächtige nicht zur Sache geäußert.