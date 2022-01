105. Sexualdelikt – Haar

Am Samstag, 22.01.2022, gegen 22:50 Uhr, befand sich eine 20-Jährige aus dem Landkreis München als Fußgängerin in der Nähe des S-Bahnhofs Gronsdorf. Dort bemerkte sie, dass sie von einem, ihr unbekannten, Mann verfolgt wurde.

Wenige Minuten später sprach sie der unbekannte Mann an. Nachdem sie ihm erklärte, dass sie keinen Kontakt wolle und weiterging, griff er sie von hinten an. Im Anschluss hielt er sie fest und drückte sie gegen eine Hauswand. Dabei führte er sexuelle Handlungen an der 20-Jährigen durch.

Diese wehrte sich und schrie um Hilfe. Dabei gelang es der 20-Jährigen sich aus dem Griff zu befreien und ihn im Gesicht mit einem Schlüssel zu verletzen. Aus diesem Grund ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete in Richtung S-Bahnhof. Die 20-Jährige wurde durch den Überfall leicht verletzt.

Danach meldete sich die 20-Jährige beim Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) geführt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, südländisches/eher nordafrikanisches/arabisches Aussehen; bekleidet mit einem grünen Parka mit Pelzkapuze, schwarzes Shirt und Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schneiderhofstraße/Herzogstandstraße/ S-Bahnhof Gronsdorf/Bahnstraße/Drosselweg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

106. Einbruch in Einfamilienhaus – Harlaching

Im Zeitraum Freitag, 21.01.2022, gegen 17:00 Uhr, bis Sonntag, 23.01.2022, 17:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Hierbei öffneten sie gewaltsam eine Türe und gelangten so ins Gebäude.

Der oder die Täter durchsuchten zunächst die Wohnräumlichkeiten und entwendeten in der Folge mehrere Schmuckstücke. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Achleitnerstraße/Lindenstraße/Ulmenstraße/ Über der Klause/Josef-Humar-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

107. Sachbeschädigung durch Graffiti an U-Bahnzug – Neuperlach

Am Sonntag, 23.01.2022, gegen 21:15 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass ein U-Bahnfahrer im Wendebereich des U-Bahnhofs Neuperlach Zentrum mehrere Täter dabei überrascht hätte, als diese eine dort abgestellte U-Bahn beschmierten.

Nach den Angaben des U-Bahnfahrers handelte es sich um zwei Personen, die nach der Tat in den Tunnelbereich flüchteten. Daraufhin fuhren mehrere Streifenfahrzeuge zum U-Bahnhofs Neuperlach Zentrum und fahndeten in der näheren Umgebung nach den Tätern.

Die gemeinsam mit der U-Bahnwache geführten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme der beiden Täter. Während der Fahndung wurde der U-Bahnverkehr komplett eingestellt, wodurch es zu Verzögerungen kam.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sprühten die beiden Täter Graffitis ohne politischen Inhalt auf eine geparkte U-Bahn. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 23 der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide männlich, ca. 17 - 20 Jahre alt, einer der beiden Täter wird dunkelhäutig beschrieben

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im U-Bahnhof Neuperlach Zentrum sowie bei Perlacher Einkaufspassage (PEP), Therese-Giehse-Allee Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

108. Raub durch zwei unbekannte Täter – Harthof

Am Samstag, 22.01.2022, gegen 18:15 Uhr, befand sich ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München zum Einkaufen in einem Supermarkt in der Schleißheimer Straße.

Auf dem Rückweg zu seinem Pkw, welcher auf dem Kundenparkplatz stand, wurde er von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen. Diese forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seiner Wertgegenstände.

Der 47-Jährige händigte den beiden unbekannten Männern seine Armbanduhr sowie einen kleineren Bargeldbetrag aus. Daraufhin flüchteten diese fußläufig vom Tatort in unbekannte Richtung.

Der 47-Jährige informierte im Anschluss den Polizeinotruf 110.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne den gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 21 (Raub) führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 20 - 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, sprach Deutsch mit Akzent (Jugendsprache), nicht mitteleuropäische Herkunft; bekleidet mit Jeans, dunkler Jacke, dunkle Mütze mit Logo, trug helle FFP 2 Maske

Täter 2:

Männlich, 20 - 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, nicht mitteleuropäische Herkunft; bekleidet mit Jeans, dunkle Jacke, dunkle Mütze, schwarze FFP 2 Maske

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schleißheimer Straße/Hermann-Frieb-Straße/Steindlstraße/Freudstraße/Weyprechtstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

109. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Radfahrerin; eine Person verstorben – Altstadt

In den frühen Morgenstunden des Montags, 24.01.2022, lieferte ein 38-Jähriger, mit Wohnsitz in München, mit einem MAN Lkw Waren in der Fußgängerzone im Bereich des Karlsplatzes (Stachus) aus. Gegen 04:40 Uhr beabsichtigte der Lkw-Fahrer den Fußgängerbereich am Karlsplatz zwischen der südlichen Gebäudefassade und einem U-Bahnabgang zu verlassen und in der Folge in Richtung Lenbachplatz auf die Sonnenstraße einzufahren.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr zur gleichen Zeit eine 59-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den östlichen Fahrradweg der Sonnenstraße verbotswidrig in Richtung Sendlinger Tor. Dort kollidierte die Radfahrerin zunächst mit der rechten Fahrzeugfront des Lkw, kam hierdurch zu Sturz und geriet unter den fahrenden Lkw.

Durch den Verkehrsunfall wurde die 59-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Sonnenstraße in Richtung Lenbachplatz für etwa vier Stunden gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, werden durch das Unfallkommando der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.