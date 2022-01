EBENSFELD, LKR. LICHTENFELS. Der seit 11. Januar 2022 vermisste 62-Jährige aus Ebensfeld wurde Sonntagmittag tot aufgefunden.

Am Dienstag, 11. Januar 2022, wurde der 62-Jährige zuletzt gesehen. Nach einer Vielzahl von Hinweisen konnte am Mittwochabend, 12. Januar 2022, das gesuchte Fahrzeug des Vermissten unter der Mainbrücke in Ebensfeld gefunden werden. Umfangreiche Suchmaßnahmen, direkt im Anschluss nach der Vermisstenanzeige mit einer Vielzahl von Einsatzkräften, blieben bislang erfolglos. Der hohe Wasserstand des Mains erschwerten dabei die Suchmaßnahmen.

Am Sonntagvormittag setzten rund 35 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr, der Wasserwacht und der DLRG mithilfe von fünf Booten die Suche auf dem Main fort. Dabei entdeckten sie gegen 11.30 Uhr auf Höhe des Altmainsee den Leichnam des Mannes. Die Kriminalpolizei Coburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.