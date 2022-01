0167 - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Friedberg/ Derching - Am 22.01.2022 gegen 10:00 Uhr befuhr eine 43-Jährige mit ihrem Pkw Nissan die Neue Bergstraße in Derching. Aus noch nicht bekannter Ursache verlor sie auf der abschüssigen Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Straße ab.

Die Dame kam nach Bergung durch die Feuerwehr Derching mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, an ihrem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von

ca. 5.000 €.

0168 - Brand eines Traktors

Friedberg/ Wiffertshausen - Am 22.01.2022 gegen 20:00 Uhr stellt ein 30-Jähriger Rauch aus einer landwirtschaftlichen Lagerhalle fest. Nach dem Öffnen der Halle schlugen ihm bereits Flammen aus selbiger entgegen. Mittels eines Radladers konnte der brennende Traktor bis zum Eintreffen der Feuerwehr aus der Halle gezogen werden.

Durch die Feuerwehren aus Friedberg und Wiffertshausen wurde der Traktor abgelöscht. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30.000 €. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt am Traktor, der am Tag des Brandes noch in Benutzung war, ausgegangen.

0169 - Alkoholisierter Radfahrer fällt vom Fahrrad

Rain - Am 22.02.22, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger E-Bike Fahrer in Rain den Heiliggeistmühlweg. Aufgrund seines vorausgegangenen, erheblichen Zuspruchs an alkoholischen Getränken, stürzte dieser kurz vor dem dortigen Kreisverkehr und landete unsanft an einer etwa 40 cm hohen Mauer.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille.

Der glücklicherweise nur leicht verletzte Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

0170 - Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Höchstädt - Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr wurde ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Ingolstadt auf der B16 bei Höchstädt durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann hatte zuvor trotz Überholverbot verbotswidrig überholt.

Bei der Kontrolle konnte er zudem keine Fahrerlaubnis zum Führen seines Pkw vorweisen. Eine Überprüfung ergab, dass die Fahrerlaubnis bereits Anfang 2021 entzogen worden war.

Gegen den Fahrer wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

0171 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Höchstädt - Am Samstag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Lauinger mit seinem Pkw die Herzogin-Anna-Straße in Richtung Stadtmitte und wollte nach links in die Dillinger Straße einbiegen. Zeitgleich war eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus Haunsheim mit ihrem Fahrzeug auf der Dillinger Straße in Richtung der Herzogin-Anna-Straße unterwegs. Sie wollte geradeaus über die Kreuzung fahren. Der 19-jährige nahm allerdings irrtümlich an, dass die Frau in die Herzogin-Anna-Straße abbiegen würde und fuhr mit seinem Fahrzeug in die Dillinger Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkws.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst erstversorgt werden. Die Fahrzeuge wurden aufgrund erheblicher Beschädigungen abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.