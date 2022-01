MEMMELSDORF, LKR. BAMBERG. Bislang unbekannte Einbrecher drangen am Wochenende in ein Einfamilienhaus ein und entkamen mit mehreren Wertgegenständen unerkannt. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Mithilfe.

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen gelangten die Unbekannten gewaltsam über die Terrassentür in das Anwesen in der Ringstraße. Darin durchsuchten sie die Zimmer nach Wertgegenständen und Schmuck. Mit einer Beute im Wert von mehreren tausend Euro entkamen sie im Anschluss unerkannt.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Ringstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.