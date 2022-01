IMMENSTADT. Am Samstag den 22.01.2022 kam es in Immenstadt, nähe einer ehemaligen Eisdiele, zu einer Streitigkeit in deren Verlauf die drei streitenden Männer sich gegenseitig mit Messern verletzten. Der Hintergrund der Streitigkeit ist bislang unklar. Es dürfte sich aber um Meinungsverschiedenheiten im Bekanntenkreis handeln. Alle drei Beteiligten erlitten Schnitt- bzw. Stichwunden an den Armen bzw. im Schulterbereich. Lebensgefahr bestand jeweils nicht. Zwei Beteiligte wurden nach ersten pol. Maßnahmen nach Hause entlassen. Der dritte Beteiligte musste am Oberarm operiert werden und muss wohl eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Kempten geführt. (KPI Kempten)