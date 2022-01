PFREIMD, LKRS. SCHWANDORF. Wie gestern bereits berichtet, fiel ein Autofahrer wegen seiner Fahrweise auf. Bei ihm konnte eine größere Menge Rauschgift aufgefunden werden.

Am Mittwoch, den 19. Januar 2022, gegen 20.30 Uhr fiel einer Streife der Zivilen Einsatzgruppe Amberg ein Pkw aufgrund seiner halsbrecherischen Fahrweise auf. Das Fahrzeug war auf der BAB A93 auf Höhe Pfreimd in Richtung Hochfranken mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Durch Hinzuziehung von uniformierten Streifen der Autobahnpolizeistation Schwandorf sowie der Polizeiinspektion Schwandorf konnte das Fahrzeug letztlich gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem 34-jährigen Fahrzeugführer konnten zunächst drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde sein Fahrzeug durchsucht. Dies führte zum Auffinden einer größeren Menge Rauschgift. Neben einer Menge von Cannabis im dreistelligen Grammbereich, konnten auch Heroin und Methamphetamin - Crystal Meth-, sowie betäubungsmittelhaltige Medikamente aufgefunden werden. Aufgrund der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde bei dem jungen Mann eine Blutentnahme veranlasst. Wegen des Auffindens von Rauschgift muss er sich wegen verschiedenen Delikten nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die zuständige Staatsanwaltschaft Amberg stellte Haftantrag gegen den Mann. Er wurde im Laufe des gestrigen Tages beim zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde im Anschluss in eine JVA gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen.