WINHÖRING, LKR. ALTÖTTING. Auf Grundlage eines richterlichen Unterbringungsbefehls verhaftete die Polizei am Donnerstag, 20. Januar 2022, einen 36-Jährigen. Der Mann leistete dabei erheblichen Widerstand, griff Polizeibeamte an und verletzte einen davon erheblich. Es kam zu einer Schussabgabe aus einer Dienstpistole und zum Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgerätes.

Weil gegen ihn ein richterlicher Unterbringungsbeschluss besteht, sollte am Donnerstagvormittag ein 36-Jähriger aus Winhöring verhaftet werden. Da der Mann seine Wohnung nicht verlassen wollte, musste diese gegen 11.50 Uhr von den Einsatzkräften der Polizei gewaltsam geöffnet werden. In dem Moment griff der 36-Jährige die Beamten mit einer schweren Metallstange an, traf damit einen Beamten und verletzte diesen erheblich. Aufgrund des gegenwärtigen Angriffs des 36-Jährigen kam es zum erfolgreichen Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgeräts („Taser“) sowie etwa zeitgleich zur Abgabe eines Schusses aus einer Dienstwaffe durch einen Polizeibeamten. Der Angreifer wurde dabei nicht getroffen. Der Angreifer konnte überwältigt und gefesselt werden. Er blieb bei dem Einsatz augenscheinlich unverletzt, kam aber zur Untersuchung über Nacht in ein Krankenhaus. Der 36-Jährige wird auf Grundlage des Unterbringungsbefehls am heutigen Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und soll dann in die geschlossene Abteilung einer forensischen Fachklinik gebracht werden.

Der 42 Jahre alte Polizeibeamte erlitt bei dem Angriff mit der Metallstange eine Handverletzung und kam zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt jetzt die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn in dem Fall gegen den 36-Jährigen. Ihm werden gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.