DINKELSBÜHL. (98) Wie mit Meldung Nr. 84 vom 18.01.2022 berichtet, entwendeten Unbekannte in der Nacht von 16. auf 17.01.22 einen VW Beetle Cabrio aus einem Autohaus in der Feuchtwanger Straße. Der Pkw wurde in Ungarn wieder aufgefunden.



Der entwendete VW Beetle wurde von der ungarischen Polizei kontrolliert und zwei Fahrzeuginsassen als mutmaßliche Täter festgenommen. Der Pkw selbst wurde sichergestellt und die Rückführung des Fahrzeugs nach Deutschland wird derzeit geprüft.

Erstellt durch: Rainer Seebauer