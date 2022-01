BAIERBACH, LKR. LANDSHUT. Gestern Abend (20.01.2022), kurz vor 19.00 Uhr, haben Unbekannte versucht, in eine Bank in der Raiffeisenstraße einzubrechen.

Eine Reihe von Einbrüchen beschäftigen derzeit die Kriminalpolizeidienststellen in Landshut und Passau. Gestern haben bislang unbekannte Täter versucht, über ein eingeschlagenes Fenster in eine Filiale der VR-Bank einzubrechen. Scheinbar wurden die Täter gestört und konnten trotz einer großangelegten Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, entkommen.

Polizei gründet Ermittlungsgruppe „EG Banken“

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut und Passau gehen mittlerweile von einer überregional agierenden Tätergruppierung aus; zur Aufklärung der Taten, die ausschließlich Banken im ländlichen Bereich im Visier haben, wurde eigens dafür eine Ermittlungsgruppe unter Leitung der Kriminalpolizeiinspektion Passau gegründet.

Kripo Landshut bittet um Zeugenhinweise

Im Zusammenhang mit dem gestrigen Einbruchsversuch in Baierbach bittet die Kripo Landshut um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer gestern zwischen 18.00 Uhr bis etwa 19.00 Uhr verdächtigte Personen und/oder Fahrzeuge im Umfeld der Raiffeisenstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Bei verdächtigen Wahrnehmungen wählen Sie umgehend den Notruf "110"!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 21.01.2022, 09.55 Uhr