Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

BAD WÖRISHOFEN/SCHLINGEN. Am 20.01.22, gegen 17 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Bad Wörishofen und Schlingen ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei Fahrzeugen. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter die Staatsstraße in Richtung Bad Wörishofen. Aufgrund winterglatter Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er ins Schleudern und rutschte quer über die Gegenfahrbahn, bis er dort mit einem Baum kollidierte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte eine entgegenkommende 62-jährige Pkw-Lenkerin ebenfalls nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Pkw, welcher hinter dem ursprünglichen Unfallverursacher fuhr. Alle drei Fahrzeugführer saßen allein in ihren Fahrzeugen. Der Unfallverursacher und die Pkw Lenkerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Fahrzeugführer im hinteren Pkw musste durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Derzeit muss von einer schwereren Verletzung ausgegangen werden. Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf ca. 15.000-20.000 Euro belaufen. Die Staatsstraße war zur Bergung und Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, unbeteiligte Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Bad Wörishofen zu melden.

Zur Bergung und Absicherung der Unfallstelle waren die FFW Bad Wörishofen und mehrere Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz. (PI Bad Wörishofen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).