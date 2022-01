0147 – Wohnungsbrand

Schwabmünchen – Heute, 20.01.2022, schlug gegen 03:20 Uhr ein Rauchmelder in einem Wohnhaus in der Siemensstraße an und riss die Bewohner aus dem Schlaf. In einem Computerzimmer entdeckte der Wohnungsinhaber einen Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte gegen 03:50 Uhr den Brand erfolgreich über das Treppenhaus und mittels einer Drehleiter löschen. Jedoch mussten vorher alle Anwohner das Haus verlassen und auch ein Nachbarhaus wurde vorsichtshalber evakuiert. Letztendlich wurde niemand verletzt. Der Brandschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte sich offenbar das Ladegerät eines alten Laptops aufgrund eines technischen Defekts entzündet.

0148 - Ausgebüxtes Rind wieder eingefangen

Donauwörth - Das gestern mit unserem Pressebeitrag Nr. 0138 gemeldete entlaufene Rind aus einem landwirtschaftlichen Hof bei Schöttle an der B2 konnte gestern gegen 23.00 Uhr von der Besitzerin wohlbehalten in einem Waldstück bei Gunzenheim eingefangen werden.

0149 – Unfall: Autofahrerin stark betrunken

Gersthofen - Gestern (19.01.2022) beobachtete eine Zeugin gegen 23.10 Uhr eine Frau, die in der Ziegeleistraße beim Einparken gegen einen Poller fuhr und hierbei einen Gesamtschaden von ca. 550 Euro verursachte. Nach dem Anstoß sprach die Zeugin die Frau an. Dabei bemerkte sie starken Alkoholgeruch. Die verständigte Streife der Polizei Gersthofen nahm sich der Sache an: Die Autofahrerin war so stark betrunken, dass ein Alkoholtest bei ihr nicht mehr möglich war. Bei der 36-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt.

0150 - Ohne Führerschein, dafür mit Drogen unterwegs

Lauingen - Am 19.01.2022 gegen 21.15 Uhr wollten Beamte der PI Dillingen in der Werner-von-Siemens-Straße einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser entzog sich jedoch der Kontrolle, indem er über einen Radweg flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der 32-jährige Fahrer schließlich an seiner Wohnadresse festgestellt werden. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand. In seinem Rucksack hatte er zudem noch eine geringe Menge an Marihuana mitgeführt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten außerdem noch weitere Hinweise auf Betäubungsmittel. Für den Roller konnte der 32-Jährige außerdem keinen erforderlichen Führerschein vorweisen. Er wird nun wegen aller in Frage kommender Delikte angezeigt.