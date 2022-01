MÜNCHBERG, LKR. HOF. Den richtigen Riecher bewiesen Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb Mittwochnacht bei der Kontrolle eines Renault mit polnischer Zulassung.



Gegen 22.40 Uhr geriet das mit drei Personen besetzte Fahrzeug am Autohof in Münchberg in das Visier der Schleierfahnder. Bei der anschließenden Kontrolle händigte der 26-jährige georgische Fahrer den Beamten einen ukrainischen und einen sogenannten internationalen Führerschein aus. Bei näherer Betrachtung mit geschultem Fahnderblick stellten sich die beiden Dokumente als Totalfälschungen heraus. Zudem ergab die weitere Überprüfung, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle fand sich in einem Mäppchen des 22-jährigen georgischen Beifahrers ebenfalls ein totalgefälschter georgischer Führerschein. Zu guter Letzt entdeckten die Beamten noch in der Jackentasche des Fahrers ein Fentanylpflaster, welches auf Nachfrage dem 27-jährigen georgischen Mitfahrer gehörte. Die falschen Führerscheine sowie das Fentanylpflaster, dessen Besitz unter die Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetz fällt, wurden beschlagnahmt und die Männer wegen der vorliegenden Verstöße angezeigt. Der Fahrer wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis, der Beifahrer wegen Verschaffen falscher amtlicher Ausweise sowie der weitere Mitfahrer wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.