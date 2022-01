NEU-ULM / MÜNCHEN. Beamte des Polizeipräsidiums München identifizierten nach umfangreichen Ermittlungen Mitte Januar einen im Bereich Neu-Ulm vermissten 32-jährigen Mann. Der Vermisste sitzt bis dato in München in Haft. Nun gilt der Vermisstenfall als geklärt.

Der 32-jährige Mann galt seit dem 25.10.2021 als vermisst. Angehörige hatten ihn zwei Tage nach seinem Verschwinden bei der Polizei in Neu-Ulm als vermisst gemeldet. Sein Fahrzeug war zwischenzeitlich in Neu-Ulm gefunden worden, auch hatte er am 25.10.2021 in Ulm noch einmal Geld von einer Bank abgehoben. Danach verlor sich die Spur des Mannes.

Am 31.10.2021 kam es gegen 19:15 Uhr zu einem Polizeieinsatz in München. Dort fiel ein Mann auf, der nahe der Theresienwiese laut herumschrie. Eine hinzugezogenen zivile Polizeistreife wollte den Mann kontrollieren, woraufhin dieser unvermittelt einen der Beamten mit der Faust schlug. Die beiden eingesetzten Beamten überwältigten den Mann, der im weiteren Verlauf allerdings die Angabe seiner Personalien verweigerte. Dies führte dazu, dass die Beamten ihn unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung vorläufig festnahmen.

Die Staatsanwaltschaft München I stellte Haftantrag wegen Fluchtgefahr gegen den Mann, diesen bestätigte ein Ermittlungsrichter. Seither saß der Unbekannte in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Umfangreiche Ermittlungen führten nun zur Klärung der Identität des Mannes, der sich in Untersuchungshaft befand. Die Personalien des Mannes übermittelten die Beamten des Kriminalfachdezernats 2 der Münchner Kripo nun an die Staatsanwaltschaft, die nun die prüft, ob der Mann weiterhin in Haft bleibt. Gleichzeitig gilt der Vermisstenfall bei der Neu-Ulmer Kripo als geklärt.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person – zu löschen!

