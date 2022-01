ESTENFELD, LKR. WÜRZBURG. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagabend an einem Holzgartenhaus ein Feuer ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und die Flammen gelöscht. Die Ermittlungen zur Ursache übernahm die Kripo Würzburg.



Bereits im Dezember war es zu einem Brand in dem Einfamilienhaus im Lebersberg gekommen und war seitdem unbewohnbar. Gegen 19:50 Uhr teilte ein Nachbar über den Notruf der Polizei mit, dass es erneut auf dem Grundstück brennen würde. Feuerwehr und Polizei stellten fest, dass ein Holzgartenhaus aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatte. Die Flammen waren schnell von der Feuerwehr gelöscht und die Kripo übernahm die ersten Ermittlungen zur Brandursache.



Ob die derzeitigen Renovierungsarbeiten am Haus ursächlich für die Brandentstehung waren, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Schaden an der Gartenhütte wird sich wohl im mittleren vierstelligen Bereich bewegen.