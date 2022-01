Taufkirchen an der Vils, 20.01.2022

Gestern Vormittag (19.01.2022) wurden die Einsatzkräfte zum Brand einer Garage in Taufkirchen an der Vils / Kleinstockach gerufen. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Am Mittwoch (19.01.2022), gegen 10.30 Uhr bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Kleinstockach einen in Brand stehenden Holzstapel, der sich direkt neben ihrer Garage befand. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf die Garage übergegriffen. Dadurch wurden zudem die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes und ein sich im Obergeschoß befindlicher privater Werkstattraum beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren 5-stelligen Geldbetrag. Personenschaden entstand nicht.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Erding übernommen und dauern an.