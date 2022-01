WUNSIEDEL. Mit zwei E-Bikes entkamen am Dienstagabend zwei Diebe, die zuvor in ein Geschäft in der Ludwigstraße eingebrochen waren. Die Polizei Wunsiedel sucht Zeugen.

Besonders dreist gingen zwei bislang unbekannte Täter am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, bei einem Diebstahl in der Ludwigstraße vor. Um an zwei in einem Geschäft ausgestellte E-Bikes zu gelangen, warfen sie die 3 x 3 Meter große Schaufensterscheibe ein und flüchteten anschließend mit den Rädern. Zum Einwerfen der Scheibe verwendeten die beiden Täter zwei Gullydeckel, die sie im näheren Umkreis ausgehoben hatten.

Es handelt sich zum einen um ein schwarzes Herrenrad, S-Pedelec, E-Bike Advanced/SH002 mit einer Rahmenhöhe von 55 Zentimetern, und zum anderen um ein blau-gelbes Kinderrad, E-Mountainbike, Raymon/Sixray E 3.0 mit einer Rahmenhöhe von 35 Zentimetern sowie 26-Zoll-Rädern.

Laut Zeugenangaben sollen die beiden Personen dunkel gekleidet und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Einer der beiden trug eine FFP2-Maske, der andere eine Mütze.

Einer der Diebe fuhr mit dem gestohlenen E-Bike in die Theresienstraße. Die beiden Einbrecher hinterließen einen Sachschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro. Ihre Beute hatte einen Wert von rund 8.700 Euro.

Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Ludwigstraße 40 verdächtige Personen beobachtet beziehungsweise kann Hinweise auf den Verbleib der beiden hochwertigen E-Bikes geben? Mitteilungen nimmt die Polizei Wunsiedel unter der Tel.-Nr. 09232/99470 entgegen.