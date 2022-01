0135 - Tragischer Verkehrsunfall mit späterer Todesfolge: Ersthelfer gesucht

Stadtbergen – Im September vergangenen Jahres ereignete sich ein Verkehrsunfall, an deren Spätfolgen nun eine Seniorin verstorben ist.

Am 29.09.2021 (Mi.) gegen 17.10 Uhr war die 30-jährige Fahrerin eines weißen Krankentransporters (Opel Movano) auf der Ackermannstraße (B300) unterwegs, als sie an der OBI-Kreuzung (Abzweig Ulmer Landstraße) offenbar unvermittelt eine Vollbremsung durchführen musste. Hierbei fiel eine im Fahrzeug befindliche 83-jährige Dialyse-Patientin aus dem Rollstuhl und zog sich dabei augenscheinlich nur Verletzungen leichterer Natur (Schmerzen im Kniebereich) zu. Später jedoch verschlimmerten sich die Schmerzen, woraufhin bei der Seniorin ein Oberschenkelhalsbruch im Krankenhaus festgestellt wurde, der operativ behandelt werden musste. Nachdem sich ihr Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte, verstarb die 83-Jährige vor gut einer Woche.

Zur Klärung der Unfallursache, insbesondere warum die Opel-Movano-Fahrerin eine Vollbremsung einleiten musste, werden nun Verkehrsteilnehmer gesucht, die den Vorfall mitbekommen haben.

Vor allem Ersthelfer, die offenbar vor Ort waren und geholfen haben, die Seniorin wieder in den Rollstuhl zu setzen, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610 zu melden.

0136 – Raser geblitzt

Bobingen – Am 18.01.2022 führte die Technische Verkehrsüberwachung der Verkehrspolizei Augsburg eine Geschwindigkeitsmessung zwischen Straßberg und Reinhartshausen durch. Gegen 17:45 Uhr fuhr ein Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit am Radarmessgerät vorbei.

Der Fahrzeugführer wurde mit 149 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen als dieser in Richtung Reinhartshausen unterwegs war. Auf den etwa 50-jährigen Fahrzeugführer wird ein Bußgeldbescheid mit mindestens zwei Punkten, 2 Monaten Fahrverbot sowie 1.200 Euro Bußgeld zukommen, da bei solch hohen Überschreitungen i.d.R. von Vorsatz ausgegangen werden kann und sich dadurch das Bußgeld verdoppelt.

0137 - Reifenstecher auf frischer Tat ertappt

Donauwörth - Am 18.01.2022, um 11.48 Uhr, beobachtete ein 37-jähriger Anwohner der Zirgesheimer Straße, wie ein Mann an beiden Vorderreifen eines Pkw jeweils eine extra angespitzte Schraube und einen Nagel unter das Profil steckte. Im Falle eines Losfahrens wären diese jeweils in die Reifen eingedrungen und hätten diese erheblich beschädigt. Der Zeuge verständigte die Donauwörther Polizei. Eine Streife traf kürzeste Zeit später ein und konnte sowohl den 55-jährigen Tatverdächtigen wie auch die präparierten Gegenstände an der Fahrzeugachse vorfinden. Im Beisein der Beamten beleidigte der Mann den 37-jährigen Zeugen zudem zweimal als „Wichser“. Der 55-Jährige wurde zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung mit auf die Inspektion genommen und nach Anzeigenerstattung aufgrund versuchter Sachbeschädigung sowie Beleidigung wieder entlassen.

0138 – Ausgerissenes Rind neben Bundesstraße gesichtet

Donauwörth - Am frühen Abend des 18.01.2022 ergingen mehrere Meldungen an die PI Donauwörth über ein Rind direkt neben der Bundesstraße 2, an der Bushaltestelle bei den Schöttlehöfen. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein ca. 400 Kilogramm schweres Rind in einem nahegelegenen landwirtschaftlichen Hof auskam und an die B 2 flüchtete. Die Beamten sperrten zur Gefahrenabwehr zeitweise die komplette Bundesstraße und veranlassten eine großräumige Ableitung über die zuständige Straßenmeisterei. Der Jagdpächter des Reviers wurde verständigt. Da die Kuh schließlich in einen angrenzenden Wald flüchtete, kam polizeilicherseits unter anderem eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Eine weitere Absuche nach dem Tier erfolgt aktuell am heutigen Tag (19.01.2022). Zu einem Unfall oder Gefährdungssituationen kam es den polizeilichen Erkenntnissen zufolge bislang nicht. Das Tier konnte bisher noch nicht weder eingefangen werden.

0139 - Ausritt endet mit Sturz

Königsbrunn - Am Sonntag, den 16.01.2022, befanden sich drei Frauen gegen 13:00 Uhr im Süden von Königsbrunn auf einem Feldweg in der Nähe der Aumühlstraße mit ihren Pferden. Die drei Reiterinnen bewegten sich nach eigenen Angaben auf einem von der Aumühlstraße aus in nördliche Richtung führenden Feldweg, wo sie bereits in einiger Entfernung einen am Rand parkenden, weißen BMW der 1er-Serie mit rotem Händlerkennzeichen sahen. Als die drei Frauen hintereinander an dem stehenden Fahrzeug vorbeireiten wollten, fuhr der Pkw unvermittelt in kurzer Entfernung zu den Frauen mit im Kies durchdrehenden Reifen los, so dass die Pferde vor Schreck scheuten. Zwei Reiterinnen stürzten mit den Pferden, wohingegen die Dritte sich rechtzeitig mit einem Sprung von ihrem Pferd retten konnte. Die junge Fahrzeugführerin entfernte sich schließlich von der Unfallörtlichkeit ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die beiden gestürzten Reiterinnen erlitten leichte Verletzungen. Nach Angaben der drei Frauen habe eine unbeteiligte Radfahrerin den Unfall beobachtet.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang auf die besondere Rücksichtnahme in Bezug auf Tiere im Straßenverkehr hinweisen.

Weiter bittet die Polizei Bobingen die Radfahrerin, die Führerin des Pkws oder Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich unter der Telefonnummer 08234/9606-0 zu melden.

0140 – Verkehrsunfall: Fahrerin und Hund verletzt

Diedorf - Am Dienstag, 18.01.2022 um 10.25 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Lkw-Fahrer auf der B 300 von Gessertshausen in Richtung Diedorf. Zur gleichen Zeit wollte eine vorausfahrende 67-jährige Toyota-Fahrerin nach links in Richtung Hausen abbiegen. Dies übersah der Lkw-Fahrer und fuhr in das Heck des Toyota. Durch die Wucht der Kollision wurde der Toyota 50 Meter in ein angrenzendes Feld geschleudert.

Beide Unfallbeteiligten verletzten sich leicht und wurden in die Uniklinik Augsburg gebracht. Auch ein im Toyota mitfahrender Hund verletzte sich am Kopf. Er wurde in eine Tierklinik gefahren. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6.500 Euro. Die Feuerwehr Diedorf war mit 15 Kräften vor Ort, zusammen mit der Straßenmeisterei sicherten sie die Unfallstelle ab. Die B 300 musste für 20 Minuten zur Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.