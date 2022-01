NÜRNBERG. (91) Am Dienstagnachmittag (18.01.2022) überführten Ladendetektive einen 15-Jährigen in einem Kaufhaus in der Nürnberger Innenstadt eines Diebstahls. Der Jugendliche flüchtete und verletzte die Detektive.



Gegen 15:30 Uhr beobachteten Ladendetektive in einem Kaufhaus in der Königstraße den 15-Jährigen und einen bislang unbekannten Begleiter, als diese diverse Parfüms und Kleidung unter ihre Jacken steckten und das Geschäft verließen.

Am Ausgang sprachen die Detektive die beiden an und baten sie ins Büro.

Eine der Personen flüchtete unerkannt in Richtung des Hauptmarkts, der 15-Jährige konnte festgehalten werden. Hiergegen wehrte er sich derart, dass ihn die Detektive zu Boden bringen und bis zum Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fixieren mussten.

Hierbei verletzte sich ein Detektiv leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Nach einer in der Dienststelle durchgeführten erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Jugendliche seinen Eltern übergeben.

Der strafmündige 15-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

