Inhalt:

83. Politisch motivierte Schmierschriften – Aschheim

84. Organisierter Callcenterbetrug; Falscher Polizeibeamter – Unterhaching

85. Raub eines Rucksacks – Obergiesing

86. Einbruch in Supermarkt – Trudering

87. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Sendling

Im Zeitraum zwischen Samstag, 15.01.2022, 12:30 Uhr und Sonntag, 16.01.2022, 09:00 Uhr, beschmierte ein unbekannter Täter eine Garagenaußenwand im Heimstettner Weg in Aschheim.

Mittels eines grünen Filzstiftes wurde ein Symbol mit Bezug zur NS-Zeit angebracht. Im näheren Bereich wurden weitere Schmierschriften ohne politischen Hintergrund festgestellt, welche augenscheinlich mit dem gleichen Filzstift angebracht wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als einhundert Euro.

Das Kommissariat 44 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

84. Organisierter Callcenterbetrug; Falscher Polizeibeamter – Unterhaching

Am Dienstag, 18.01.2022, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich im Bereich Von-Vollmar-Straße/St.-Alto-Straße in Unterhaching ein vollendeter Trickbetrug durch Falsche Polizeibeamte.

Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte telefonisch einen 61-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Er gab an Polizeibeamter zu sein und verwickelte den 61-Jährigen in ein Gespräch. Er gab weiter an, dass im Zuge von Ermittlungen im Bereich der Einbruchskriminalität eine Liste mit seinem Namen aufgefunden worden sei.

Durch die konstante und manipulative Gesprächsführung gelang es dem Anrufer, den 61-Jährigen dazu zu bewegen, zwei unbekannten Abholern einen Geldbetrag von insgesamt mehreren zehntausend Euro zu übergeben. Einige Stunden später erkannte der 61-Jährige den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Zusammenhang werden durch die AG Phänomene des Polizeipräsidiums München geführt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 185 cm groß, ca. 35 Jahre alt, sprach Hochdeutsch; bekleidet mit dunklem Parka mit Kapuze, dunkler Hose, dunklem Mund-Nasen-Schutz

Täter 2:

Männlich, ca. 185 cm groß, ca. 30 Jahre, sprach Hochdeutsch; bekleidet mit dunklem Parka mit Kapuze, dunkler Hose, dunkler Maske

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Von-Vollmar-Straße/St.-Alto-Straße in Unterhaching Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

85. Raub eines Rucksacks – Obergiesing

Am Dienstag, 18.01.2022, gegen 20:00 Uhr, ereignete sich in der Firstalmstraße in Obergiesing (Grünanlage Agfa-Park) ein Raubdelikt.

Eine 27-jährige Münchnerin war zum diesem Zeitpunkt als Fußgängerin in der Grünanlage unterwegs. Dort wurde sie unvermittelt durch einen bislang unbekannten Täter von hinten körperlich angegangen und festgehalten. Nach einem kurzen Gerangel entwendete der Täter den Rucksack. Während der Tatausführung stand ein zweiter bislang unbekannter Täter in unmittelbarer Nähe. Im Anschluss flüchteten beide Männer zu Fuß in Richtung Untersbergstraße.

Die 27-Jährige verständigte sofort den Notruf 110 der Polizei. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne den gewünschten Erfolg.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Rucksack der 27-Jährigen unweit des Tatortes am Walchenseeplatz aufgefunden werden. Die Geldbörse samt Inhalt waren aus dem Rucksack entwendet worden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 geführt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 20 – 25 Jahre, dunkle Hautfarbe, schwarze Haare, sprach Hochdeutsch; bekleidet mit Winterjacke mit Kapuze

Täter 2:

Männlich, dunkle Hautfarbe; bekleidet mit dunkler Kleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Firstalmstraße in Obergiesing (Grünanlage Agfa-Park) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

86. Einbruch in Supermarkt – Trudering

Am Mittwoch, 19.01.2022, gegen 01:50 Uhr, erging über die Einsatzzentrale die Mitteilung über einen Einbruchsalarm in einem Supermarkt in der Kreillerstraße in Trudering.

Durch eine eintreffende Polizeistreife konnte am Eingang des Supermarktes eine offene Schiebetür festgestellt werden. Das Gebäude wurde durch die Polizei umstellt. Wenige Zeit später verließ ein 14-Jähriger durch den Haupteingang den Supermarkt und konnte unmittelbar festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schob der 14-Jährige mit körperlicher Gewalt die Schiebetüren zum Supermarkt auf und begab sich hinein. Anschließend entnahm er verschiedene Waren aus den Regalen. Als er die eintreffenden Polizeibeamten bemerkte, legte er die Waren ab und verließ in der Folge das Geschäft.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 14-Jährige seinen Eltern übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 52 geführt.

87. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Sendling

Am Dienstag, 18.01.2022, gegen 10:00 Uhr, wurde im Westpark bei den Grillplätzen ein Mietfahrrad festgestellt, welches durch einen oder mehrere unbekannte Täter angezündet worden war.

Außerdem wurde an der dortigen Parkbank die Holzleiste der Rückenlehne herausgetreten und ebenfalls angezündet.

Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Freitag, 14.01.2022, bis Dienstag, 18.01.2022, im Westpark Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.