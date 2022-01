EURASBURG, OT BEUERBERG, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Mittwoch, 19. Januar 2022, ein Fenster einer Bankfiliale im Eurasburger Ortsteil Beuerberg auf. Beute machten die Einbrecher keine. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Am Mittwochmorgen (19. Januar) hatten Mitarbeiter der Bankfiliale in der Klosterstraße in Beuerberg bemerkt, dass Unbekannte, offensichtlich in der Nacht zuvor, ein Fenster aufgehebelt hatten. Bei den Überprüfungen wurde festgestellt, dass drinnen weder Sachschäden angerichtet worden waren, noch dass die Täter etwas entwendet hatten. Möglicherweise wurden der oder die Einbrecher gestört und ließen deshalb einer weiteren Tatbegehung ab.

Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahmen am Morgen vor Ort die Untersuchungen in dem Fall. Neben der Sicherung und Auswertung von Spuren erhoffen sich die Ermittler zur Klärung des Falles auch Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem sind in den Nachtstunden auf Mittwoch, 19. Januar - in der Zeit zwischen etwa 19.30 Uhr und 06.30 Uhr - im Bereich der Bankfiliale in der Klosterstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann der Kripo sonst Hinweise in der Sache geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0881) 6400 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim zu melden.

Mögliche Zusammenhänge mit ähnlich gelagerten Fällen aus der jüngsten Zeit prüft die Kriminalpolizei.