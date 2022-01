BAD WÖRISHOFEN. Am Dienstag, den 18.01.2022, ereignete sich gegen 16:15 Uhr ein Raub auf ein Juweliergeschäft in der Innenstadt. Der Täter ließ sich zunächst Schmuck zeigen, griff den Juwelier dann aber tätlich an. Er nahm Teile des gezeigten Schmucks an sich und flüchtete. Die Tatbeute hatte einen Wert im mittleren 4-stelligen Bereich. Der Täter wurde als Mann im Alter zwischen 50 und 55 Jahren mit fester Statur und dunklen kurzen Haaren ohne Bart und ohne Brille beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine dunkle Jacke. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die relevante Feststellungen gemacht haben, sich unter 08331/100-0 zu melden. (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).