0127 – Mülltonnenbrände: Zeugen gesucht



Neusäß - Gestern (17.01.2022) meldete eine Frau gegen 23.50 Uhr einen Mülltonnenbrand. Im Hinterhof eines Restaurants an der Remboldstraße standen zwei Mülltonnen in Vollbrand. Die FFW Neusäß konnte das Feuer rasch ablöschen. Durch die Rauchentwicklung wurde eine Garagenwand am Nachbargrundstück verrußt. Nach Rücksprache mit dem Restaurantbesitzer kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Es muss deshalb davon ausgegangen haben, dass ein Unbekannter vorsätzlich die Tonnen in Brand gesteckt hat. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Gersthofen unter 0821/323 1810.



Bobingen - Am gestrigen Montag, 17.01.2022, wurde gegen 17:50 Uhr eine brennende Mülltonne in der Sudetenstraße mitgeteilt. Offensichtlich hat ein unbekannter Täter das darin befindliche Altpapier mutwillig in Brand gesetzt, so dass dadurch die Mülltonne zerstört wurde und ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro entstand. Die Feuerwehr Bobingen konnte das Feuer löschen und ein Übergreifen auf eine nahegelegene Hecke verhindern.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter 08234/9606-0.

0128 - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Dillingen - Am 17.01.2022 gegen 06.00 Uhr morgens fiel einer Beamtin der PI Dillingen auf dem Weg zur Arbeit der Fahrer eines Kleintransporters auf, der in auffälliger Fahrweise auf der Staatsstraße 2030 von Fristingen in Richtung Dillingen unterwegs war. Bei einer anschließenden Kontrolle durch eine verständigte Streifenbesatzung konnte festgestellt werden, dass der Fahrer mit über 1,1 Promille unterwegs war. Sein Fahrzeug musste der 54-jährige Fahrer daraufhin stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen. Im Anschluss wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

0129 – Pedale verwechselt: Pkw prallt in Glasfront

Dillingen - Am 17.01.2022 gegen 15.30 Uhr parkte eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin vor einem Gebäude in der Parkstraße. Dabei verwechselte sie offenbar das Brems - und Gaspedal und prallte gegen die Glasfront eines leerstehendes Geschäfts. Hierbei wurde die Glasfront beschädigt, so dass diese durch die Feuerwehr Dillingen abgesichert werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 23.000 Euro.

0130 - Dieseldiebstahl an Lkw

Monheim - Am 17.01.2022, um 21.00 Uhr stellte ein 35-jähriger Berufskraftfahrer seinen Lkw an dem neben der Bundesstraße 2 bei Monheim gelegenen Parkplatz ab, um seine Ruhezeit einzuhalten. Gegen 01.00 Uhr morgens des Folgetages bemerkte der Mann, dass die Standheizung des 40-Tonners ausgefallen war. Eine Überprüfung ergab, dass der mit über 360 Litern Diesel befüllte Tank von einer unbekannten Person geöffnet und komplett leergepumpt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 620 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Donauwörth unter 0906/70667-0 entgegen.