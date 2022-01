REGENSBURG. Am vergangenen Wochenende drang ein Unbekannter in ein Bürogebäude ein. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Im Zeitraum von Donnerstag, den 13. Januar 2022, 16.30 Uhr bis Montag, den 17.Januar 2022, 11.30 Uhr drang ein bislang Unbekannter in ein Bürogebäude in der Theodor-Storm-Straße ein. Er durchsuchte und durchwühlte sämtliche Räume in dem Gebäude. Entwendet wurden PC-Zubehör sowie ein schwarzes Herrenfahrrad der Marke Cube.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sicherte die Spuren vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter Tel.: 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.