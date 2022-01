LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Ein bislang unbekannter Täter attackierte bzw. überfiel am 29. November 2021 in Altenstadt sowie am 27. Dezember 2021 in Schwabbruck Senioren in deren Wohnhäusern (wir berichteten bereits). Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm umgehend die Ermittlungen in dem Fall und bittet erneut um Zeugenhinweise.

Am Montagabend, den 29. November 2021, attackierte ein bislang unbekannter Täter zwei Senioren in deren Wohnhaus in der Erzgebirgsstraße in Altenstadt, nachdem der Täter zunächst an der Haustür geklingelt hatte. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt.

Am frühen Montagmorgen des 27. Dezembers 2021 brach ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster im Erdgeschoss in das Wohnhaus eines 85-Jährigen in der Raiffeisenstraße in Schwabbruck ein. Der vermummte Täter fesselte den Senior im Schlafzimmer und durchwühlte anschließend die Wohnräume. Mit seiner Beute, einem dreistelligen Bargeldbetrag und Schmuckstücken, flüchtete auch hier der Täter unerkannt.

(Wir berichteten bereits – Altenstadt: Unbekannter attackiert Ehepaar und verschwindet wieder und Schwabbruck: 85-Jähriger zu Hause überfallen - Kripo bittet um Hinweise).

Die polizeilichen Ermittlungen wurden in beiden Fällen vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernommen. Die Kripo bittet in diesem Zusammenhang erneut die Bevölkerung um Hinweise:

Wer hat möglicherweise in der zurückliegenden Zeit verdächtige Personen im Bereich der Tatorte (Ausspähung) gesehen oder kann der Kriminalpolizei sonst Hinweise in den Fällen geben?

Wer hat in der zurückliegenden Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich von Einfamilienhäusern und deren Gärten festgestellt.

Des Weiteren bittet die Polizei dringend darum gerade auch aktuelle verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich, ggf. auch über den Notruf 110, mitzuteilen, da ein weiteres Auftreten des Täters nicht ausgeschlossen werden kann.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter der Telefonnummer 08861/2346-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.