Inhalt:



78. Versuchte Bestechung nach Verkehrsdelikt – Schäftlarn

79. Sexualdelikt – Neuperlach

80. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung – Laim

81. Festnahme nach Gebrauch gefälschter Impfnachweise – Pasing

82. Einbruch in Sportartikelgeschäft – Ottobrunn

78. Versuchte Bestechung nach Verkehrsdelikt – Schäftlarn

Am Montag, 17.01.2022, gegen 01:10 Uhr, führte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 32 (Grünwald) im Bereich der Starnberger Straße in Schäftlarn eine Verkehrskontrolle eines Pkw Audi durch. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 31-jährige Fahrer (rumänischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland) das Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Auf Grund dessen wurde eine Anzeige auf Grund einer Verkehrsordnungswidrigkeit aufgenommen und dem Fahrer wurden die polizeilichen Maßnahmen erklärt.

In der Folge begab sich die 20-jährige Beifahrerin (ebenfalls rumänische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland) zu den Beamten und bot diesen mehrere tausend Euro, sofern diese auf die Einleitung eines Verfahrens verzichten würden und der 31-jährige Fahrzeugführer die Fahrt fortsetzen könne. Seitens der Beamten wurde auf Grund dieser Äußerung unmittelbar ein Strafverfahren auf Grund einer versuchten Bestechung gegen die 20-Jährige eingeleitet.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste die 20-Jährige eine Sicherheitsleistung hinterlegen, welche den Betrag den sie zuvor den Beamten geboten hatte, überstieg. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei München (Verkehrsordnungswidrigkeit) und das Kommissariat 73 (versuchte Bestechung) geführt.

79. Sexualdelikt – Neuperlach

Am Samstag, 15.01.2022, gegen 19:30 Uhr, befand sich eine 29-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin in der Nähe der U-Bahnhaltestelle Neuperlach-Süd. Im Bereich der Rudolf-Zorn-Straße packte sie ein bislang unbekannter Täter und hielt sie fest.

In der Folge versuchte der Täter die 29-Jährige und sich selbst zu entkleiden und sexuelle Handlungen an dieser vorzunehmen. Auf Grund der erheblichen Gegenwehr der 29-Jährigen und in der Nähe befindlicher Personen, welche auf das Tatgeschehen aufmerksam wurden, sah der Täter von weiteren Tathandlungen ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm, 25 - 30 Jahre, normale schlanke Figur, roch nach Alkohol, sprach hochdeutsch mit türkischem Einschlag; bekleidet mit grüner Kapuzenjacke mit Fellkragen, dunkle Jeans, weiß-schwarze Schuhe, Handschuhe, schwarze FFP2-Maske

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Therese-Giehse-Allee und Rudolf-Zorn-Straße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die noch unbekannte Anwohnerin, die auf die Situation aufmerksam wurde, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

80. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung – Laim

Am Montag, 17.01.2022, gegen 19:30 Uhr, kam es im Bereich der Fürstenrieder Straße in Laim zu einem größeren Polizeieinsatz. Zeugen meldeten über den Polizeinotruf zunächst Schussgeräusche in einem dortigen Parkhaus.

Zahlreiche Streifen der Münchner Polizei begaben sich zum Einsatzort. Vor Ort wurde das gesamte Areal nach entsprechenden Tatmitteln und dem Täter abgesucht. Hierbei konnte im Nahbereich ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München festgenommen werden, welcher nach aktuellem Ermittlungsstand zuvor mindestens einen Schuss mit einer Schreckschusspistole abgegeben hatte. Auch die Schreckschusspistole konnte vor Ort sichergestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen war vor der Schussabgabe ein Streit vorangegangen.

Durch die Schussabgabe wurde niemand verletzt, eine Gefährdung Dritter bestand zu keiner Zeit.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

81. Festnahme nach Gebrauch gefälschter Impfnachweise – Pasing

Am Montag, 17.01.2022, gegen 10:40 Uhr, versuchte ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Apotheke im Bereich des S-Bahnhofes Pasing mit einem falschen Impfausweis ein digitales Impfzertifikat zu erhalten.

Eine Angestellte der Apotheke stellte Anzeichen für eine Fälschung des Impfausweises fest und wies den 30-Jährigen ab. Dieser reagierte verbal aggressiv und verließ die Apotheke in der Folge. Im weiteren Verlauf verständigte die Apothekerin den Polizeinotruf 110 und schilderte den Vorfall.

Durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion konnte der 30-Jährige in seiner Wohnung angetroffen und angezeigt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung war auch ein ebenfalls 30-jähriger Angehöriger des Tatverdächtigen anwesend. Bei diesem konnten Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Auch hier wurde eine Anzeige erstattet.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige wieder entlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

82. Einbruch in Sportartikelgeschäft – Ottobrunn

Im Zeitraum von Samstag, 15.01.2022, 12:30 Uhr, bis Montag, 17.01.2022, 08:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in ein Geschäft für Sportartikel in Ottobrunn.

In der Folge entwendeten der oder die Täter aus den Geschäftsräumen Sportartikel im Wert von mehr als zehntausend Euro und entfernten sich im Anschluss unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Putzbrunner Straße, Rosenheimer Landstraße, Motzartstraße und Ottostraße (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.