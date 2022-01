MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Nach umfassenden Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Hof, in enger Zusammenarbeit mit Sachverständigen, den schadensträchtigen Brand einer Lagerhalle in Markredwitz am Neujahrsabend klären. Demnach war ein Defekt an der Elektronik die Ursache für den Ausbruch des Feuers.

Am Abend des 1. Januar 2022, kurz nach 20.45 Uhr, teilten Passanten über Notruf das Feuer in der Lagerhalle in der Schulze-Delitzsch-Straße mit. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und Polizei waren rasch vor Ort. Mehrere Anwohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Den Feuerwehreinsatzkräften gelang es in den folgenden Stunden, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ihr Übergreifen auf andere Gebäude und Fahrzeuge zu verhindern. Personen wurden nicht verletzt.

Kriminalbeamte aus Hof nahmen noch in der Nacht die Ermittlungen vor Ort auf. In der Folgezeit arbeiteten die Brandfahnder im Rahmen ihrer umfangreichen Ermittlungen eng mit einem Sachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamts sowie einem weiteren Gutachter zusammen. Zudem erhielten die Polizisten Unterstützung von einem Brandmittelspürhund.

Aufgrund der gesamten gewonnenen Erkenntnisse gehen die Brandfahnder davon aus, dass ein Defekt an der Stromverteilung der Halle ursächlich für das Feuer gewesen war. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehr als 1,5 Millionen Euro. Eine vorsätzliche beziehungsweise fahrlässige Brandstiftung können die Kriminalbeamten ausschließen.