A9/BERG, LKR. HOF. Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn A9 entdeckten Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizei Hof Dopingmittel und verbotene Waffen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntagabend fuhren vier polnische Staatsangehörige in ihrem Opel auf der A9 in Fahrtrichtung München, als sie gegen 22.30 Uhr, auf Höhe der Rastanlage Frankenwald West, in eine Fahrzeugkontrolle gerieten.

Im Zuge dessen fanden die Polizeikräfte über hundert Tabletten und dutzende Ampullen mit Dopingmitteln bei zwei der Männer. Ein weiterer Fahrzeuginsasse hatte zudem verbotene Pfeffersprays bei sich. Die Ordnungshüter stellten die illegalen Substanzen und Gegenstände sicher.

Die drei Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Antidopinggesetz und das Waffengesetz strafrechtlich verantworten.