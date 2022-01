ARNSTORF (LKRS. ROTTAL-INN). Am Montag kam ein 62-jähriger Mann bei Dacharbeiten zu Tode.

Ein 62-Jähriger aus dem Landkreis Rottal-Inn arbeitete am Montagnachmittag auf dem Dach eines Outlet-Stores in der Mariakirchener Straße in Arnstorf. Bei Dachsanierungsarbeiten stürzte der Mann aus noch unbekannten Gründen durch eine Oberlichte und zog sich beim Aufprall schwere Verletzungen am Kopf zu. Trotz umgehend eingeleiteter Ersthilfe- und Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zu dem Todesfall übernommen. Bislang liegen keine Erkenntnisse vor, die auf ein Fremdverschulden durch einen Dritten hindeuten würden.

Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, Maximilian Bohms, POK, 09421/868-1021

Veröffentlicht am 18.01.2022, 10:15 Uhr