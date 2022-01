Mit Pressemeldung 0108 veröffentlichten wir folgendes:

Aichach – Am Freitag (15.01.2022), gegen 18.45 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Sankt-Helena-Weg zu einem Zimmerbrand. Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm die Ermittlungen. Die Brandursache ist unklar, eine Brandstiftung kann nach derzeitigem Stand nicht ausgeschlossen werden und ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die ortsansässige Feuerwehr und Feuerwehrkräfte der umliegenden Gemeinden waren vor Ort und konnten den Brand löschen. Nach ersten vorläufigen Einschätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Nähere Erkenntnisse zum Brandgeschehen werden ab Anfang nächster Woche mitgeteilt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein 33-jähriger Bewohner den Brand vorsätzlich in seinem Zimmer verursacht haben. Die Mutter des 33-Jährigen, welche ebenfalls im Haus wohnt, bemerkte das Feuer und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Zunächst war noch unklar, ob sich der Mann im brennenden Zimmer befindet, was eine entsprechende Herausforderung für die Einsatzkräfte bedeutete. Tatsächlich verließ der Mann aber zwischenzeitlich das Haus.

Die Kriminalpolizei übernahm noch am selben Tag die Ermittlungen. Insbesondere wurde dabei nach dem 33-Jährigen gefahndet. Am Sonntagvormittag nahm eine Polizeistreife den Mann im Rahmen der Fahndung in Aichach fest.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte Haftbefehl gegen den 33-Jährigen. Er wurde am heutigen Montag (17.01.2022) beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ daraufhin Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Zum Motiv ist noch nichts bekannt, allerdings ergaben sich Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung beim 33-Jährigen.