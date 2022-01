NEUMARKT I.D.OPF. Am Samstagabend kam es in Büroräumlichkeiten zu einem Raub. Die Polizei wendet sich nun mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

Am Samstag, den 15. Januar 2022 gegen 18.00 Uhr wurde in der Badstraße ein 60-jähriger Mann von drei männlichen, bisher unbekannten Tätern in seinen Büroräumlichkeiten aufgesucht. Die Männer überwältigten den Geschädigten und fesselten ihn. Im Anschluss wurden die Büroräume durchsucht und auch ein Wertbehältnis geleert. Die Täter erbeuteten dabei Bargeld und Wertgegenstände im sechsstelligen Bereich. Der Geschädigte konnte selbständig die Tatörtlichkeit verlassen, sich zu einem Nachbarn begeben und daraufhin die Polizei verständigen. Er wurde bei der Tat leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter konnten folgendermaßen beschrieben werden:

drei männliche Täter

ein Täter ca. 195 cm groß und kräftig

die beiden anderen Täter ca. 185 cm groß und schlank

osteuropäischer Akzent

alle drei Täter trugen schwarze Kleidung, u.a. Hoodies mit Brusttaschen, dunkle Brillen und Strickmützen; bei zwei Tätern war ein Licht in den Mützen integriert

trugen OP-Masken

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sicherte vor Ort Spuren und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die sofort eingeleiteten, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen -auch mit Hubschrauber- verliefen bislang ergebnislos. Aus diesem Grund wendet sich die Kriminalpolizei an die Bevölkerung:

Wer hat am Samstagabend in Neumarkt i.d.OPf. im Bereich der Badstraße und Umgebung eine verdächtige Wahrnehmung gemacht bzw. wem sind im fraglichen Zeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit dem Raub in Verbindung stehen könnten?

Jeder noch so kleine Hinweis kann für die Ermittler von Bedeutung sein!

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888 zu melden.