In den Nachmittagsstunden (gegen 16:00 Uhr) des Freitag, 14.01.2022, hatte ein 32-jähriger Münchner seinen Pkw ordnungsgemäß im Bereich der Ampfingstraße / Berg-am-Laim-Straße fußläufig zu seiner Wohnanschrift abgestellt. Als er in den Morgenstunden (gegen 09:50 Uhr) des Folgetages zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er daran verschiedene antisemitische Parolen sowie nationalsozialistische Symbole fest. Diese waren von einer noch unbekannten Täterschaft offenbar in die Eisschicht auf dem Fahrzeug eingebracht worden.

Der 32-Jährige verständigte daraufhin über den Notruf 110 die Polizei. Der kriminalpolizeiliche Staatsschutz hat noch vor Ort entsprechende Ermittlungen unter anderem wegen Volksverhetzung aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ampfingstraße / Berg-am-Laim-Straße / Innsbrucker-Ring / Leuchtenbergring oder in deren näheren Umgebung aufgefallen? Wer hat im angegebenen Zeitraum in diesem Bereich Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Beratungs- und Präventionsangebote der Münchner Polizei sind unter https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/005203/index.html abrufbar.