BAYREUTH. Wegen eines Raubdelikts müssen sich zwei 15-Jährige aus Bayreuth jetzt vor Gericht verantworten. Sie schlugen auf einen 39-jährigen Mann ein und gelangten so an eine niedrige Bargeldsumme. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntagmorgen, kurz nach 8 Uhr, traf der Mann aus dem nördlichen Landkreis Kulmbach in der Funckstraße auf die zwei Jugendlichen. Einer der beiden forderte den 39-Jährigen auf, ihm Geld auszuhändigen, was dieser verweigerte. Jetzt trat der zweite Täter von hinten an den Mann heran und schlug ihm mit einer Metallstange auf den Hinterkopf. Der Schlag zeigte Wirkung und die beiden Täter erbeuteten einen mittleren zweistelligen Eurobetrag. Der Geschädigte, der glücklicherweise mit vergleichsweise leichten Verletzungen davon kam, verständigte umgehend die Polizei.

Aufgrund der Personenbeschreibung gerieten die beiden jungen Tatverdächtigen rasch ins Visier der Ermittler. Als die Beamten der Polizei Bayreuth-Stadt die beiden an ihrer Wohnanschrift in einem Wohnheim aufsuchten, fanden sie neben dem Tatwerkzeug auch das geraubte Bargeld. Die Ordnungshüter nahmen die Jugendlichen umgehend fest und übergaben sie an die Bayreuther Kriminalpolizei, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Über die zu erwartende Strafe müssen jetzt die Justizbehörden entscheiden.