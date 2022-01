Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

A93/LKR. HOF. Mit sechs hochwertigen Fahrrädern im Gepäck, wollten sich drei Bulgaren über die tschechische Grenze davonstehlen, als sie den Schleierfahndern der Grenzpolizei Selb ins Netz gingen. Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls sitzen die Männer nun in Haft.

Im Rahmen der Schleierfahndung kontrollierten Polizeikräfte der Grenzpolizeiinspektion Selb am Donnerstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, einen Transporter mit bulgarischer Zulassung und dessen drei Insassen auf dem Weg über die tschechische Grenze.

Auf dem mitgeführten Anhänger entdeckten die Beamtinnen und Beamten vier Pedelecs und zwei Fahrräder im Wert von etwa 15.000 Euro. Die drei bulgarischen Staatsangehörigen konnten keinen Eigentumsnachweis erbringen und verstrickten sich bei ihren Angaben zunehmend in Widersprüche. Die Kriminalpolizei Hof hat deshalb die Ermittlungen aufgenommen.

Obwohl die Fahrräder zum Zeitpunkt der Kontrolle noch nicht als gestohlen gemeldet waren, vertrauten die Kriminalbeamten auf ihr Bauchgefühl und ermittelten bis zum Mittag die rechtmäßigen Eigentümer in Nordrhein-Westfalen und der Rheinland-Pfalz. Dort brachen unbekannte Täter in eine Garage sowie eine Gartenlaube ein und entwendeten die bei der Kontrolle festgestellten vier Fahrräder. Zwei der Fahrräder konnten bislang noch keinem Tatort zugeordnet werden. Die Ermittlungen der KPI Hof mit den Tatortdienststellen und den zuständigen Staatsanwaltschaften dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei den drei Männern um die mutmaßlichen Einbrecher.

Aufgrund des Verdachts des schweren Bandendiebstahls nahmen die Kriminaler das Trio vorläufig fest.

Am Freitagvormittag wurden die Tatverdächtigen einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl erlassen hat. Die Männer sitzen nun in Justizvollzugsanstalten.