70. Versammlungsgeschehen am 15.01.2022

Am 15.01.2022 betreute das Polizeipräsidium München mit über 700 Einsatzkräften mehrere Versammlungen im Stadtgebiet und überwachte die Einhaltung der geltenden Allgemeinverfügung.

Neben einer kleineren Versammlung am Max-Joseph-Platz und einem Autokorso (mit einem Verlauf von der Theresienwiese in das östliche Stadtgebiet und wieder zurück) fand eine größere stationäre Versammlung auf der Theresienwiese statt, an der bis zu 1.000 Personen teilnahmen. Bis auf ein Körperverletzungsdelikt am Max-Joseph-Platz verliefen diese störungsfrei. Die Teilnehmer hielten sich überwiegend an die Auflagen. Nur wenige Personen mussten auf Abstände und Maskentragepflicht hingewiesen werden.

Die Polizei war im innerstädtischen Bereich durchgehend präsent. Es kam zu keinen unangemeldeten Ansammlungen oder Aufzügen im Sinne der geltenden Allgemeinverfügung, die am 15.01.2022 ganztägig galt und auch am Montag 17.01.2022 und Mittwoch 19.01.2022 sog. „Corona-Spaziergänge“ untersagt.