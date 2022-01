ASCHAFFENBURG. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Samstagmittag einen 63-Jährigen mit schweren Verletzungen aus dessen brennender Wohnung retten. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt zur Brandursache.

Gegen 11:50 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Wohnungsbrand in der Herrleinstraße gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen bereits mehrere Möbel in einer Wohnung des Mehrparteienhauses in Flammen und starke Rauchentwicklung breitete sich aus. Der Löschzug der Feuerwehr Aschaffenburg evakuierte die Bewohner des Hauses und begann mit den Löscharbeiten. Die Feuerwehrleute bekamen den Brand schnell unter Kontrolle und konnten die Flammen löschen, bevor diese auf weitere Gebäudeteile oder andere Wohnungen übergriffen. Ein 63-jähriger Mann musste durch die Feuerwehr aus der brennenden Wohnung gerettet und mit schweren Rauchgasverletzungen durch einen Notarzt medizinisch erstversorgt werden, bevor er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg begann noch am Samstagmittag mit den Ermittlungen. Erste Hinweise deuten auf eine glimmende Zigarette als Brandursache hin. Es entstand Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe.