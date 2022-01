NEU-ULM / BURLAFINGEN. Am Samstagabend, 15.01.2022, gegen 17:45 Uhr überfielen zwei bislang unbekannte Männer einen Getränkemarkt in der Adenauerstraße in 89233 Burlafingen.

Beide Täter betraten das Geschäft und hielten einem Angestellten ein Messer vor und forderten Bargeld. Anschließend flüchteten die beiden Männer mit einem vierstelligen Geldbetrag in Richtung Bahnunterführung beim Kreisverkehr. Beide Täter waren ca. 20 bis 30 Jahre alt, schlank und dunkel bekleidet. Der Mitarbeiter des Getränkemarktes wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Die ersten Ermittlungen am Tatort wurden von der PI Neu-Ulm und dem Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen übernommen. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Sachdienliche Hinweise werden dort unter der Telefonnummer 0731/80130 entgegengenommen.

(KPI Memmingen - KDD)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).